Stand: 14.04.2025 12:01 Uhr Hund beißt sechsjähriges Kind vor Supermarkt in Garbsen

Ein Hund hat am Samstag in Garbsen (Region Hannover) ein Kind gebissen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erlitt der sechs Jahre alte Junge eine Verletzung am Ohr und wurde ins Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge handelt es sich bei dem Hund um den Staffordshire Bullterrier eines 32-Jährigen aus Hannover. Der Halter des Tieres, der Sechsjährige und seine Eltern kannten sich und seien sich vor einem Supermarkt begegnet, sagte eine Polizeisprecherin dem NDR Niedersachsen. Als der Junge auf den Hund zugegangen sei, habe dieser einmal zugebissen, so die Sprecherin. Gegen den Halter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei brachte den Hund in ein Tierheim. Dort soll er vorerst bleiben. Der Polizeisprecherin zufolge entscheidet das Veterinäramt, wie es für ihn weitergeht. Der Hund hätte einen Maulkorb tragen müssen, sagte die Sprecherin.

