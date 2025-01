Stand: 28.01.2025 17:57 Uhr Angebundener Hund auf Spielplatz in Hannover zurückgelassen

Die Polizei in Hannover versucht herauszufinden, wer in der Nacht zu Sonntag einen Hund auf einem Spielplatz im Stadtteil Linden angebunden und zurückgelassen hat. Eine Anwohnerin hatte das Tier um kurz nach Mitternacht laut bellen hören. Auf dem Spielplatz entdeckte sie den an einem Baum angebundenen Mischling und rief die Polizei. Die übergab den Hund dem Tierschutz und hofft jetzt auf Hinweise zu der Besitzerin oder dem Besitzer des Hundes. Diese werden unter der Telefonnummer (0511) 109 39 15 entgegengenommen. Ermittelt wird wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.01.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere Hannover