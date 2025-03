Stand: 19.03.2025 15:27 Uhr Hummelschutz in Niedersachsen: NABU zieht positive Bilanz

Der Naturschutzbund Niedersachsen (NABU) hat zum Abschluss seines Hummelschutz-Projektes ein positives Fazit gezogen. Dabei lag der Fokus fünfeinhalb Jahre lang darauf, seltene Hummelarten zu erfassen und ihren Bestand zu schützen. Unter anderem sollte die seltene Mooshummel wieder angesiedelt werden, wie der NABU am Mittwoch in Hannover mitteilte. Diese Hummelart sei früher verbreitet gewesen, komme nun aber fast nur noch in küstennahen Regionen vor. "Unser Plan war es, diese Art wieder im Binnenland anzusiedeln", sagte Projektleiterin Nicole Feige. Dafür seien Königinnen der Art am Steinhuder Meer (Region Hannover) ausgesetzt worden. Ob das Projekt in der Hinsicht erfolgreich war und es den Königinnen gelungen ist, eine neue Population aufzubauen, werde sich in den nächsten Jahren zeigen, hieß es.

Schlagwörter zu diesem Artikel Artenschutz