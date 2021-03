Stand: 25.03.2021 15:21 Uhr "HummelMap": Hummeln melden und Tiere schützen

Hummelschutz dank Schwarmwissen: In Niedersachsen soll künftig die "HummelMap" dazu beitragen, genauere Kenntnis über Zahl und Vorkommen der Insekten zu erhalten. Das Angebot des Natuschutzbunds (Nabu) Niedersachsen richtet sich an ehrenamtliche Hummel-Experten. Aber auch jene, die weniger Vorwissen haben, können in Hummel-Bestimmungsseminaren alles Wichtige lernen und anschließend die Datenbank füttern. Geplant sind laut Nabu auch regelmäßige Netzwerk-Treffen. In Europa kommen etwa 70 Hummelarten vor, die Hälfte davon auch in Deutschland. Viele dieser Arten gelten als bedroht und stehen auf der Roten Liste.

