Hoya: WhatsApp-Streich führt zu Polizeieinsatz in Schule

Polizeieinsatz an einer weiterführenden Schule in Hoya (Landkreis Nienburg/Weser): Nachdem ein 13-jähriger Schüler am Mittwochnachmittag einem anderen Schulkind in einem Whats-App-Chat geschrieben hatte, dieser solle am Donnerstag "seine Schule besser nicht aufsuchen" und die Drohungen mit einem Gewaltbild illustriert hatte, entschied sich die Polizei in Hoya, die Situation ernst zu nehmen. Am Donnerstag war die Polizei mit zahlreichen Beamten vor Ort. Der Schreiber konnte ermittelt werden. Bei einer Wohnungsdurchsuchung seien Beweismittel sichergestellt worden, sagte ein Polizeisprecher NDR.de. Der Junge habe sein Fehlverhalten eingeräumt. Eine reale Bedrohung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. Die Polizei prüft derzeit, ob den Eltern die Einsatzkosten in Rechnung gestellt werden können.

