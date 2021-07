Stand: 01.07.2021 08:45 Uhr Homeoffice für Beschäftigte des Landes weiter möglich

Die Beschäftigten der niedersächsischen Landesverwaltung sollen auch nach dem Ende der coronabedingten Homeoffice-Pflicht weiter von zu Hause aus arbeiten können. Über die Details will Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Nachmittag informieren. Für den Großteil der Beschäftigten der Landesverwaltung ist Homeoffice möglich - das wurde bereits Anfang des Jahres ermittelt. Dabei wurden Unterschiede in einzelnen Behörden festgestellt: So können die Mitarbeitenden des Landesrechnungshofs und des Europaministeriums demnach fast vollständig von zu Hause aus arbeiten, im Finanzressort sind es nur 22 Prozent.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.07.2021 | 08:30 Uhr