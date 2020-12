Stand: 11.09.2019 10:39 Uhr Holzminden: Duft-Museum wird immer wahrscheinlicher

Das geplante Duft- und Aromen-Museum in Holzminden hat am Abend im Rat der Stadt eine wichtige Hürde genommen. Die Stadt nimmt das Angebot der Bürgerstiftung Holzminden an, Anträge für EU-Gelder auszuarbeiten. Zudem wird eine weitere Stelle für einen Architekten geschaffen. Ursprünglich hatte die Stadt für diese Aufgaben einer Projektentwickler beauftragen wollen. Die Stadt konnte sich allerdings mit den Interessenten nicht einigen. Das Museum soll bis 2022 fertiggestellt sein und knapp 4 Millionen Euro kosten.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.09.2019 | 06:30 Uhr