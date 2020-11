Stand: 17.11.2020 09:39 Uhr Hoher Schaden bei erneutem Garagenbrand in Gleidingen

Bei einem Garagenbrand im Laatzener Stadtteil Gleidingen (Region Hannover) ist in der Nacht ein Schaden von mehreren 10.000 Euro entstanden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers hatte es an derselben Stelle vor rund einem Monat schon einmal gebrannt. Die Feuerwehr war kurz nach Mitternacht alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, habe die Garage in Vollbrand gestanden. Verletzt wurde niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.11.2020 | 09:30 Uhr