Stand: 12.05.2021 11:40 Uhr Hohe Verluste: TUI hofft auf bessere Sommersaison

So langsam wird das Reisen wieder möglich und auch TUI hofft auf eine bessere Sommersaison als im vergangenen Jahr. Wir stehen jetzt am Anfang des erwarteten Neustarts, sagte Vorstandschef Joussen am Mittwoch in Hannover. Während der beiden Geschäftsquartale von Oktober bis März hat der Reisekonzern knapp 1,5 Milliarden Euro Verlust gemacht, über 70 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Durch geplante Sommerurlaube hat TUI bisher 2,6 Millionen Euro eingenommen.

