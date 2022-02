Stand: 23.02.2022 07:56 Uhr Hogesmühle im Landkreis Hildesheim brennt - schon wieder

Schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist die Feuerwehr auf dem Gelände der Hogesmühle bei Hüddessum im Landkreis Hildesheim im Einsatz. Aktuell brenne die Innenverkleidung eines Silos, heißt es von der Polizei in Sarstedt. Details seien noch nicht bekannt. Wegen des Feuers ist die Landesstraße zwischen Borsum und Hüddessum gesperrt. Erst am Wochenende war es in der Hogesmühle zu einem Großbrand gekommen - 230 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

