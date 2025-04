Stand: 17.04.2025 18:07 Uhr Hörsaal geschlossen: Vorlesungen jetzt in Hildesheimer Kirche

In Hildesheim finden einige Uni-Vorlesungen in der Kirche statt. Weil das Audimax der Universität Hildesheim wegen baulicher Mängel vorübergehend geschlossen werden musste, hat die benachbarte Pfarrgemeinde Liebfrauen der Hochschule ihre Kirche zur Verfügung gestellt. "Wir sind der Kirchengemeinde und dem Bistum sehr dankbar für diese kurzfristige und unbürokratische Lösung", sagte Universitätspräsidentin May-Britt Kallenrode am Donnerstag. In die Liebfrauenkirche passen immerhin bis zu 450 Personen, etwas weniger als das Audimax, in dem bis zu 600 Personen Platz finden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim