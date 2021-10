Stand: 18.10.2021 20:24 Uhr Höchstpreise in Hildesheim: 1,89 Euro für einen Liter Diesel

Die A7-Tankstelle Hildesheimer Börde Ost hat am Montag einen Spitzenwert für Diesel-Kraftstoff aufgerufen. Der Preis lag zwischenzeitlich bei 188,9 Cent - pro Liter. "Seit der Aufzeichnung, das sind etwa 30 Jahre, ist das der höchste Preis", sagte eine Sprecherin des Automobilclubs ADAC. Im Durchschnitt habe der Preis für Diesel am Montag nach ihren Angaben bundesweit bei 1,55 Euro gelegen. Bei Super-Kraftstoff waren es im Durchschnitt zehn Cent mehr. An der Tankstelle Hildesheimer Börde Ost lag der Preis für Super sogar bei 206,9 Cent. Das sei "dramatisch für die Pendler", so die ADAC-Sprecherin.

VIDEO: Spritpreise auf Rekordniveau (6 Min)

