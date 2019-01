Stand: 04.01.2019 14:45 Uhr

Hochzeiten: Niedersachsen heiraten wieder mehr

Niedersachsen sagen wieder häufiger "Ja, ich will!" 2017 haben sich landesweit 41.601 Paare trauen lassen - das sind 317 Eheschließungen mehr als im Jahr zuvor. Dem niedersächsischem Landesamt für Statistik (LSN) zufolge bedeutet das ein Plus von 0,8 Prozent. Keine große Steigerung, aber die Bestätigung eines deutlichen Trends der letzten vier Jahre. Seit den 90ern sanken die Zahlen stetig. Den landesweiten Tiefstwert erreichten sie 2013 mit 37.405 Hochzeiten. Seitdem stiegen die Werte kontinuierlich wieder an. Die Hintergründe sind nicht klar. Es könne eine Vielzahl gesellschaftlicher und persönlicher Faktoren geben, die zu dieser Entwicklung geführt haben, sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums in Hannover. Zahlen für gleichgeschlechtliche Hochzeiten seit Inkrafttreten der sogenannten Ehe für alle am 1. Oktober 2017 sind nicht in die Statistik eingeflossen.

Niedersachsen liegt 2017 über dem Bundesdurchschnitt

Niedersachsen heirateten auf die Bevölkerungszahlen bezogen 2017 im Vergleich mit anderen Ländern deutlich häufiger. Auf 10.000 Einwohner umgerechnet wurden in Deutschlands zweitgrößtem Flächenland 52,2 Ehen geschlossen. Damit belegt das Land eine mittlere Position. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 49,3. Den Höchstwert in dieser Kategorie erreicht Mecklenburg-Vorpommern mit 70,8 Eheschließungen, gefolgt von Schleswig-Holstein mit 61. Den Tiefstwert verzeichnet Hamburg mit 31,5 Trauungen. Auch in Bremen war die Bereitschaft, sich das Ja-Wort zu geben, bei 40,4 Hochzeiten auf 10.000 Einwohner deutlich geringer.

Mehr Hochzeiten, weniger Scheidungen

Neben dem positiven Heirats-Trend nahm die Zahl der Scheidungen in Niedersachsen deutlich ab. 2017 wurden 15.986 Ehen geschieden. Das waren 1.134 oder 6,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Gegenüber 2012 sank die Zahl sogar um 1.820. Es sei erfreulich, dass es im Land mehr Eheschließungen und weniger Scheidungen gebe, sagte dazu die Ministeriumssprecherin.

