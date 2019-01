Stand: 04.01.2019 08:34 Uhr

Hochzeit: In Niedersachsen wird mehr geheiratet

Niedersachsen sagt häufiger "Ja"! 2017 ließen sich landesweit 41.601 Paare trauen. Das seien 317 Eheschließungen mehr als im Jahr zuvor, berichtet das niedersächsische Landesamt für Statistik (LSN). Ein Plus von 0,8 Prozent. Im Fünf-Jahres-Vergleich, der im "Niedersachsen-Monitor" 2018 veröffentlicht wurde, ist die Zahl der Hochzeiten sogar um mehr als 2600 gestiegen. Die Hintergründe sind nicht klar. Es könne eine Vielzahl gesellschaftlicher und persönlicher Faktoren geben, die zu dieser Entwicklung geführt haben, sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums in Hannover. Ein Faktor für 2017 könnte die so genannte Ehe für alle sein, die am 1. Oktober in Kraft trat.

