Hochspannungskabel fällt auf A7 bei Hannover - Polizei ermittelt Stand: 21.04.2023 16:11 Uhr Zwischen Hannover und Hildesheim-Drispenstedt ist am Freitag ein Hochspannungskabel auf die A7 gefallen. Das Kabel traf ein Auto, es kam zu mehreren Unfällen. Die Ursache für den Zwischenfall ist unklar.

Laut Polizei zerstörte das Kabel den Kühler des Wagens. Im Anschluss ereigneten sich drei Auffahrunfälle. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, wie die Beamten mitteilten. Noch schwerwiegendere Folgen blieben womöglich auch aus, weil das heruntergefallene Hochspannungskabel nicht unter Strom stand. Dies konnten Arbeiter vor Ort konnten laut Autobahnpolizei schnell feststellen. In der Folge konnten auch die Aufräumarbeiten zügig anlaufen. Dennoch war die A7 bis zum Mittag in beide Richtungen gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Arbeiten an Hochspannungskabel am Wochenende

Warum das Kabel auf die Autobahn fiel, ist bislang unklar. Nach Informationen des NDR in Niedersachsen haben Techniker an den Hochspannungsleitungen gearbeitet. Für das Wochenende war geplant, dass Stromkabel an den Masten ausgetauscht werden. Ob auch das abgerissene Kabel dazugehörte, ist noch nicht geklärt. Die Polizei hat aus einem Hubschrauber heraus Luftbilder gemacht und wertet diese aus. Die Ermittler wollen herausfinden, ob das Kabel durch Fremdverschulden heruntergefallen ist. Dieses wäre strafrechtlich relevant und würde von der Staatsanwaltschaft Hildesheim verfolgt.

