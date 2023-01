Stand: 17.01.2023 17:08 Uhr Hochschwanger im Stau: Polizei eskortiert Auto in Klinik

Die Polizei hat am Dienstag auf der A2 bei Hannover eine werdende Mutter mit Blaulicht in ein Krankenhaus eskortiert. Nach einem Unfall am frühen Dienstagmorgen stauten sich zwischen den Anschlussstellen Lehrte und Hannover-Ost in Richtung Dortmund die Fahrzeuge, wie die Polizei mitteilte. Mitten im Stau steckte auch die 34 Jahre alte werdende Mutter. Die Frau benötigte wegen der bevorstehenden Geburt dringend einen Rettungswagen. Ein Streifenwagen begleitete die Frau daraufhin mit Blaulicht und Martinshorn aus dem Stau hinaus und in ein Krankenhaus.

