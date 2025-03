Stand: 03.03.2025 12:45 Uhr Hochhausbrand in Ronnenberg: Bewohner mit Drehleiter gerettet

In Ronnenberg (Region Hannover) ist am Sonntagabend ein Brand in einem Hochhaus ausgebrochen. Zunächst hatte es geheißen, dass dabei mehrere Menschen verletzt wurden. Am Montagmittag teilte die Polizei mit, dass sechs Personen wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung vor Ort medizinisch behandelt wurden. Am Ende seien alle unverletzt gewesen, so die Polizei. Das Feuer war nach bisherigen Erkenntnissen im zehnten Stockwerk ausgebrochen. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner seien über eine Drehleiter aus dem Gebäude gerettet worden, so die Feuerwehr. Sie hatte den Brand am späten Abend mit einem Großaufgebot gelöscht. Wegen des Feuers und des Einsatzes von Löschwasser seien mehrere Wohnungen derzeit unbewohnbar, so die Polizei. Sie schätzt den entstandenen Schaden auf 50.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.

