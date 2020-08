Stand: 06.08.2020 14:15 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hitzewelle: Hannover zeigt seine Schattenplätze

Es wird heiß in den kommenden Tagen - und Abkühlung immer wichtiger. Die Gute Nachricht: Es gibt sie, die kühlen Plätze in der Stadt. Angesichts der Hitzewelle macht Hannover auf seineSchattenplätze in der Innenstadt aufmerksam. Unter den zehn besonderen Orten sind unter anderem Maschpark, Trammplatz, Hohes Ufer und Rathenauplatz, aber auch weniger bekannte Plätze wie ein Spielplatz nahe der Aegidienkirche und mehrere Friedhöfe. Dabei handelt es sich um kleine Fluchten, die, so die Stadt, aus der City gut zu Fuß erreichbar und mit großen Bäumen, Bänken und teilweise auch mit Brunnenanlagen ausgestattet sind.

Innenstadt hat lokales Klima

In der dicht bebauten Stadt herrsche im Vergleich zum freien Umland ein verändertes lokales Klima, so die Stadt. Diese sogenannte Wärmeinsel werde durch den Klimawandel und auch durch weitere Versiegelung und Verdichtung der Stadt zusätzlich verstärkt.

Hohe Wämebelastung durch Versiegelung

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) untersucht seit 2017 diesen Wärmeinsel-Effekt in Hannover - in Zusammenarbeit mit den Verkehrsbetrieben Üstra und dem Umweltministerium. Erste Ergebnisse: Die Innenstadt ist aufgrund der städtischen Bebauung und der direkten Sonneneinstrahlung von einer hohen sommerlichen Wärmebelastung betroffen.

Messfahrzeug unterwegs in der Stadt

DWD-Messstationen auf dem Kronsberg und im Gewerbegebiet Linden-Süd liefern in drei Jahren Projektzeit kontinuierlich aktuelle Daten zu Temperatur, Luftfeuchte, Wind und Sonnenstrahlung. In den Sommern wird die Hochdruckwetterlage zudem durch Fahrten mit dem Messfahrzeug des DWD ergänzt.

