Hindenburgstraße in Hannover heißt bald Loebensteinstraße

Die Hindenburgstraße im hannoverschen Zooviertel wird in Loebensteinstraße umbenannt. Das hat der zuständige Bezirksrat nach langem Streit entschieden. Dafür stimmten SPD, Grüne und Linke. CDU und FDP wollten den Namen nicht ändern, berichtet die "Hannoversche Allgemeine Zeitung". Nun sollen die Anwohner befragt werden, ihr Votum sei aber nicht bindend, hieß es. Die neue Namensgeberin Lotte-Lore Loebenstein lebte als Kind mit ihrer jüdischen Familie in der Straße und wurde 1943 von Nationalsozialisten in einem Konzentrationslager ermordet. Der bisherige Namensgeber, der einstige Reichspräsident Paul von Hindenburg, ist massiv umstritten. Im wird eine zentrale Rolle bei der "Zerstörung der Republik und beim Ausbau der Diktatur unter einem antisemitischen Regierungsprogramm eine zentrale Rolle" zugeschrieben, wie der Beirat zur wissenschaftlichen Betrachtung namensgebender Persönlichkeiten begründete.

