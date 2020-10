Hilfspfleger zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt Stand: 06.10.2020 16:47 Uhr Ein 38-Jähriger soll die Menschen getötet haben, denen er eigentlich helfen sollte. Das Landgericht München verurteilte den Hilfspfleger zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung.

Neben Mord wurde der Mann zudem wegen versuchten Mordes, Raub mit Todesfolge und gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Das Gericht stellte außerdem die besondere Schwere der Schuld fest: Damit ist so gut wie ausgeschlossen, dass der 38-Jährige vorzeitig aus der Haft entlassen wird. Sein Fall erinnert an den Patientenmörder Niels Högel: Der Mann soll seinen Patienten Insulin gespritzt haben, obwohl sie das Medikament nicht benötigten. Insulin kann als Überdosis tödlich sein; der 38-Jährige soll darüber verfügt haben, weil er er selbst Diabetiker ist. Laut Staatsanwaltschaft war einer der Tatorte Hannover - außerdem Schleswig-Holstein, Bayern und Baden-Württemberg.

Nicht alle Fälle konnten zweifelsfrei nachgewiesen werden

Ursprünglich waren sechs Mordfälle angeklagt, die Staatsanwaltschaft sah zum Schluss des Prozesses lediglich drei davon als erwiesen an. Das bedeute aber nicht, dass der Angeklagte nicht auch für die anderen Todesfälle verantwortlich sein könnte, so die Staatsanwältin in ihrem Schlussplädoyer. In zwei weiteren Fällen ging sie von versuchtem Mord aus, in drei Fällen von gefährlicher Körperverletzung. In vier Fällen verlangte sie Freispruch, weil nicht nachgewiesen werden konnte, ob Insulin zum Tod der Senioren geführt hatte. Diese Entscheidung war bei den Nebenklägern auf heftige Kritik gestoßen. Die Verteidigung des Angeklagten hatte lediglich ein "sachgerechtes Urteil" gefordert. Er selbst hatte eine Aussage vor Gericht verweigert, sich in seinen letzten Worten aber bei den Angehörigen der Opfer entschuldigt und gesagt, er bereue seine Taten zutiefst: "Das, was ich getan habe, ist sehr brutal und bleibt brutal."

