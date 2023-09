Stand: 12.09.2023 13:49 Uhr Hilfloser Papagei "Coco" macht mit Rufen auf seine Lage aufmerksam

Feuerwehrkräfte haben in Lehrte (Region Hannover) einen entflogenen Papagei gerettet. Den Angaben zufolge hatte sich der Vogel, der auf den Namen "Coco" hört, in 20 Metern Höhe mit seiner Leine in den Ästen einer Eiche verfangen. Da er sich selbst nicht befreien konnte, habe er mit Rufen auf sich aufmerksam gemacht, hieß es. Die alarmierten Tierretter der Ortsfeuerwehr Röddensen holten den Vogel schließlich aus der Baumkrone. "Coco" erreichte auf dem Arm einer Feuerwehrfrau im Korb einer Drehleiter den Boden und wurde seinem Besitzer übergeben. Der Papagei war bereits drei Tage vermisst worden. Er blieb unverletzt.

