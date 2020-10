Hildesheimer sollen Verstöße gegen Corona-Regeln melden Stand: 28.10.2020 14:45 Uhr Der Landkreis Hildesheim ruft seine Bürger auf, Verstöße gegen die Corona-Auflagen zu melden. Der Kreis hat dazu eigens eine Mailadresse eingerichtet - die Strategie ist aber nicht unumstritten.

Unter der Überschrift "Meldung von Verstößen gegen Vorschriften in Zusammenhang mit Corona" sollen sich Bürger an die Behörden wenden, wenn sie sehen, das Corona-Regeln gebrochen werden. Der Kreis äußerte sich gegenüber dem NDR schriftlich: Es seien praktische Gründe gewesen, die dazu geführt haben, das Postfach ins Leben zu rufen, heißt es. Zuvor seien Verstösse an verschiedene Stellen des Kreishauses geschickt worden. "Die Einrichtung der zentralen E-Mail-Adresse hat dazu beigetragen, die Informationen zu bündeln, schnell an die zuständige Stelle zu leiten und so dafür zu sorgen, dass Verstöße auch kontrolliert und geahndet werden können", hieß es.

Birkner: "Vergiftet soziales und gesellschaftliches Klima"

Der niedersächsische FDP-Chef Stefan Birkner kritisiert dieses Vorgehen. "Das ist im Prinzip der Aufruf, dass man Ausschau hält nach entsprechenden Verstößen - zumindest wird es von einigen Menschen so verstanden. Ich finde das problematisch, auch, weil so etwas das soziale und gesellschaftliche Klima vergiften kann, wenn der Staat dazu aufruft, ihm Verstöße zu melden", sagte Birkner.

Bislang 500 Mails in Postfach eingegangen

Der Landkreis Hildesheim weist diese Kritik zurück. Ziel sei nicht, dass sich Menschen gegenseitig anschwärzen. "Die Einrichtung der E-Mail-Adresse war und ist definitiv keine Aufforderung zum Denunzieren. Allerdings ist die Einhaltung der geltenden Regeln in unser aller Interesse. Und nicht der, der einen Verstoß anzeigt, ist der 'Böse', sondern derjenige, der gegen geltendes Recht verstößt", hieß es vom Landkreis. Bisher seien etwa 500 Mails in dem Postfach eingeganen. Meist ging es um nicht eingehaltene Abstände, Verstöße gegen die Maskenpflicht oder fehlerhafte Namenslisten, etwa in Restaurants.

