Hildesheimer Friedenspreis geht an Asyl-Verein

Der Hildesheimer Friedenspreis geht in diesem Jahr an den Asyl e.V. Der Verein berät unter anderem Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten, aber auch ausländische Studierende zu rechtlichen Fragen rund um ihren Aufenthalt in Deutschland. Außerdem unterstützt Asyl e.V. auch Sprachkurse und integrative Sportkurse. Der Preisträger leiste einen wichtigen Beitrag für die Integration und damit für den Zusammenhalt der Menschen in der Stadt, begründete die Auswahljury ihre Wahl. Verliehen wird der Preis am 22. März, dem sogenannten Hildesheimer Friedenstag.

