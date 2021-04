Stand: 06.04.2021 09:24 Uhr Hildesheimer Firmen können Corona-Hilfen beantragen

Unternehmen aus Hildesheim können noch bis zum 11.April Fördergelder beantragen, damit sie nach dem Lockdown ihre Geschäfte schnell wieder öffnen können. Die Hilfe richtet sich an Firmen aus dem Stadtgebiet mit höchstens 250 Beschäftigten - sie können maximal 1.500 Euro bekommen. Laut Stadt müssen sie begründen, warum, wofür und in welcher Höhe das Geld benötigt wird. Die Hilfe soll in erster Linie gezielt für Marketing oder Gestalterisches genutzt werden. Betriebskosten oder Umsatzeinbußen werden nicht erstattet. Damit der Antrag bewilligt wird, muss der Quartierssprecher der Werbegemeinschaft "Freundliche Hildesheimer" das Unternehmen empfehlen.

