Stand: 18.12.2020 08:25 Uhr Hildesheimer Dom: Viele Weihnachtsgottesdienste ausgebucht

Zahlreiche Weihnachtsgottesdienste im Hildesheimer Dom sind bereits ausgebucht. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Wegen der Corona-Pandemie dürfen nur 80 Gläubige an den Gottesdiensten teilnehmen. Freie Plätze gibt es den Angaben zufolge unter anderem noch für morgendliche Gottesdienste an Heiligabend und den beiden Feiertagen. Interessierte können sich etwa im Internet dafür anmelden. In der Marktkirche in Hannover sei bisher nur der Gottesdienst um 16.30 Uhr an Heiligabend fast ausgebucht, so die Kirchengemeinde. Fünf weitere Gottesdienste am selben Tag mit jeweils mit bis zu 120 Plätzen seien weitaus weniger gefragt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.12.2020 | 06:30 Uhr