Stand: 30.07.2021 10:52 Uhr Hildesheim vermietet leerstehende Geschäfte an jedermann

Menschen mit Geschäftsideen oder auch einem bestimmten Kunstprojekt will die Stadt Hildesheim jetzt unter die Arme greifen: Die Wirtschaftsförderung vermittelt leerstehende Ladengeschäfte auf Zeit. Durch eine Kooperation mit den Immobilienbesitzern können die Räume in der Fußgängerzone aktuell gemietet werden. Dadurch will Hildesheim wieder mehr Leben in die Innenstadt bekommen. Interessenten können sich an den Quartiersmanager im Rathaus wenden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.07.2021 | 06:30 Uhr