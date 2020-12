Hildesheim setzt Kulturhauptstadt-Projekte um Stand: 29.12.2020 18:40 Uhr Hannover und Hildesheim hatten sich als Europäische Kulturhauptstadt 2025 beworben - doch am Ende gingen beide leer aus. Einige der geplanten Projekte sollen trotzdem realisiert werden.

Beide Städte haben umfangreiche Bewerberbücher geschrieben, sich aufwendig und spektakulär vor der Jury präsentiert. Der Titel aber ging Ende Oktober nach Chemnitz. Jahrelange Arbeit und jede Menge Geld wurden in Hannover und Hildesheim investiert. Das soll nicht völlig umsonst gewesen sein. Die Städte arbeiten nun daran, ihre Ideen wenigstens in Teilen umzusetzen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen.

Hildesheim plant Treffpunkt für Kulturszene

So soll in Hildesheim unter anderem ein Treffpunkt für die Kulturszene entstehen - in der Nähe des Bahnhofs mit günstigen Räumen für Büros, Ateliers und Ähnliches. Das Gebäude soll im kommenden Jahr umgebaut werden. Ende 2021 könnten im besten Fall die ersten Kulturschaffenden einziehen. Die Verantwortlichen wollen zudem schauen, welche weiteren Projekte sich aus dem Bewerberbuch umsetzen lassen - klar ist wohl, dass alles eine Nummer kleiner ausfallen wird als ursprünglich vorgesehen.

Festivalsommer mit Rüben-Theater

2023 oder 2024 könnte es in Hildesheim einen Festivalsommer geben - bevor der Kulturhauptstadt-Rummel in Chemnitz beginnt. Dort könnte dann auch ein geplantes Landschaftstheater rund um die Rüben- und Zuckerproduktion gespielt werden, so die Leiterin der Kulturverwaltung, Lene Wagner. Darüber hinaus gebe es Gespräche mit Hannover: Man könne ja auch gemeinsam ein Projekt umsetzen.

In Hannover selbst werden mögliche Projekte noch geprüft - Einzelheiten sollen erst im kommenden Jahr bekannt gegeben werden. Den Schwung aus dem Kulturhauptstadt-Bewerbungsprozess wolle man aber mitnehmen und nach vorne schauen.

Weitere Informationen Kulturhauptstadt 2025: Niedersachsen gratuliert Chemnitz Kulturminister Thümler bedauerte aber, dass Hannover und Hildesheim das Nachsehen hatten - und lobte deren Engagement. (28.10.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.12.2020 | 17:00 Uhr