Stand: 26.02.2021 11:10 Uhr Hildesheim setzt Corona-Schnelltests in Kitas ein

Die Stadt Hildesheim hat damit begonnen, Corona-Schnelltests in Kitas einzusetzen. Die Beschäftigten können sich ab sofort freiwillig regelmäßig testen lassen, so die Stadt. Das Angebot gelte auch für Kitas von freien Trägern. Mehr als 900 Beschäftigte in 60 Kitas sollen von mobilen Test-Teams besucht werden, um sich zweimal wöchentlich testen lassen. Das Ergebnis soll dann direkt vorliegen. Laut Stadt gilt das Angebot zunächst drei bis vier Wochen, bis es die vom Bund angekündigten kostenlosen Test zum Selbermachen gibt. Momentan trägt die Kosten die Stadt - das Land habe aber Hilfe zugesagt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.02.2021 | 06:30 Uhr