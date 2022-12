Stand: 05.12.2022 07:32 Uhr Hildesheim gibt vier große Graffiti in Auftrag

Kreative Bürger-Graffiti sollen die Hildesheimer Innenstadt attraktiver machen. Vier große Graffiti werden an vier Fassaden in der City entstehen, heißt es aus dem Rathaus. Der Auftrag für das Projekt wurde an die Kulturfabrik Löseke vergeben. Die Hildesheimer werden mitbestimmen können, wie die Graffiti aussehen und mit welchem Thema sie sich beschäftigen sollen. Zuerst werde ein Motto wird für die Kunstwerke gesucht. Danach dürfen alle Hildesheimerinnen und Hildesheimer über die entstandenen Entwürfe abstimmen. Das Kunst-Projekt wird aus EU-Fördermitteln finanziert. Die Kosten belaufen sich auf rund 90.000 Euro. Die Stadt Hildesheim zahlt davon zehn Prozent.

