Stand: 20.09.2022 14:37 Uhr Hildesheim bekommt Parkzonen für E-Scooter

In der Hildesheimer Innenstadt dürfen E-Scooter von Leih-Anbietern bald nicht mehr kreuz und quer auf dem Gehweg stehen und liegen. Das hat der Verwaltungsausschuss der Stadt nach Angaben eines Sprechers nun final beschlossen. Stattdessen soll es in der Stadt in Zukunft Parkzonen für die Roller geben. Zunächst sollen testweise 21 dieser Zonen im Zentrum eingerichtet werden, in denen die E-Roller dann abgestellt werden müssen, so der Sprecher. Ein ähnliches Konzept gibt es bereits in Braunschweig. Dort dürfen E-Scooter ab Ende September in der Innenstadt nur noch auf gekennzeichneten Flächen abgestellt werden - sonst läuft die Mietuhr weiter.

Weitere Informationen E-Scooter bald nur noch auf Parkplätzen abstellbar In Braunschweig werden 27 Parkflächen eingerichtet. Wird ein E-Scooter woanders abgestellt, läuft die Mietuhr weiter. (01.09.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.09.2022 | 13:30 Uhr