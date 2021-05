Stand: 14.05.2021 08:06 Uhr Hildesheim bekommt 27 neue Stolpersteine

In Hildesheim sind weitere 27 Stolpersteine verlegt worden. Sie erinnern an Menschen, die von den Nazis verfolgt, deportiert und ermordet wurden. Alle Stolpersteine wurden von Patinnen und Paten finanziert. Hildesheims Oberbürgermeister Ingo Meyer (parteilos) sagte, die Stolpersteine seien bedeutend, da sie auch heute an Demokratie und Freiheit erinnern und gegen Fremdenhass und Antisemitismus wirken. Gerade die jüngere Generation müsse sich mit diesem Thema beschäftigen, so Meyer.

