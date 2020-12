Stand: 09.12.2020 09:57 Uhr Hildesheim: Zigarette löste offenbar tödliches Feuer aus

Das tödliche Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hildesheim vor einer Woche ist vermutlich durch eine Zigarette ausgelöst worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Staatsanwaltschaft haben Spezialisten den Ausbruchsort auf das Bett im Schlafzimmer der betroffenen Wohnung in Hildesheim eingegrenzt. Dort lebte eine 82-Jährige Raucherin, die bei dem Brand ums Leben kam. Laut Staatsanwaltschaft war die Leiche der Frau so verbrannt, dass die Identität per DNA-Abgleich geklärt werden musste. Bei dem Feuer in dem Mehrfamilienhaus entstand ein Sachschaden von 75.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.12.2020 | 10:30 Uhr