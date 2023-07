Hildesheim: Vier Verdächtige nach Messerattacke in WG in U-Haft Stand: 20.07.2023 14:04 Uhr Nach einer Messerattacke in einer Wohngemeinschaft mit zwei Verletzten in Hildesheim hat die Polizei vier Verdächtige festgenommen. Sie sitzen in Untersuchungshaft.

Als Motiv nannten die Ermittler ein Drogengeschäft, das der 22 Jahre alte Bewohner mit einem der Verdächtigen abgeschlossen haben soll. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Hildesheim mit. Die Verdächtigen seien zwischen 21 und 56 Jahren alt. Ihnen wirft die Staatsanwaltschaft versuchten Totschlag vor. Bei den Verhaftungen am Donnerstag seien Messer sichergestellt worden. Ob es die Tatwaffen sind, werde nun geprüft.

Potenziell lebensgefährlicher Stich in den Oberkörper

Die vier Männer sollen am Dienstagabend vergangener Woche in die Wohnung in der Bernwardstraße gestürmt sein, wie es weiter hieß. Einige hatten demnach Messer dabei. Sie sollen dem 22-Jährigen mehrfach in den Oberkörper gestochen haben. Einer der Stiche sei potenziell lebensgefährlich gewesen. Als sein 38 Jahre alter Mitbewohner zu Hilfe eilte, hätten die Täter auch auf ihn eingestochen. Dessen Stichverletzung an der Schulter sei ambulant behandelt worden. Sein Mitbewohner kam ins Krankenhaus. Das habe er mittlerweile wieder verlassen können, teilten die Ermittler weiter mit. Die Täter waren nach dem Angriff geflüchtet. Der Grund für die Attacke in der Wohnung war zunächst unbekannt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.07.2023 | 15:00 Uhr