Stand: 09.11.2020 08:01 Uhr Hildesheim: Viele Diebstähle von Katalysatoren registriert

In Hildesheim werden ungewöhnlich häufig Katalysatoren aus Fahrzeugen gestohlen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Auch in den vergangenen Tagen wurden der Polizei wieder Diebstähle gemeldet. Betroffen waren diesmal Autos auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Die Polizei geht davon aus, dass es die Täter auf die Edelmetalle abgesehen haben, die in den Katalysatoren verbaut sind.

