Hildesheim: Trickdiebe bestehlen 81-Jährigen

In Hildesheim ist ein 81 Jahre alter Mann Opfer eines Trickdiebes geworden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Senior in der Fußgängerzone von einem Unbekannten gefragt worden, ob er ein Zwei-Euro-Stück wechseln könne. Als der 81-jährige das Kleingeldfach seiner Geldbörse öffnete, begann der Unbekannte selbsttätig in dem Fach herumzusuchen. Dabei muss er unbemerkt Geldscheine gestohlen haben, ohne dass der Geschädigte das merkte. Die Polizei kennt den Wechseltrick als gängige Diebesmasche und rät dringend dazu, grundsätzlich gegenüber Fremden immer Vorsicht walten zu lassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.10.2021 | 13:30 Uhr