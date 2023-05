Stand: 29.05.2023 17:37 Uhr Hildesheim: Tragschrauber stürzt nach dem Start zu Boden

Auf dem Flugplatz in Hildesheim ist an Pfingstmontag ein sogenannter Tragschrauber aus geringer Höhe abgestürzt. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, erfasst eine Windböe das Fluggerät kurz nach dem Start. Das Ultraleichtfluggerät wurde beschädigt. Der 46 Jahre alte Pilot erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei nahm den Unfall auf und informierte die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU).

