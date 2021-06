Stand: 04.06.2021 10:38 Uhr Hildesheim: Tausendjähriger Rosenstock trägt erste Blüten

Der sogenannte tausendjährige Rosenstock am Hildesheimer Mariendom zeigt die ersten Blüten des Jahres. Die Hauptblüte sei in den kommenden Tagen zu erwarten und werde etwa drei bis fünf Tage halten, teilte das katholischen Bistum Hildesheim am Donnerstag mit. Die Legende vom Rosenstock, einer wilden Heckenrose, geht bis in die Gründungsgeschichte des Bistums um das Jahr 815 zurück. Schriftlich bezeugt ist das Gewächs seit mehr als 400 Jahren. Acht Wochen nach der völligen Zerstörung des Hildesheimer Domes gegen Ende im März 1945, bei der auch der Rosenstock verbrannte, sprossen aus der von Kriegstrümmern verschütteten Wurzel 25 neue Triebe. Die Rose gilt als Wahrzeichen des Bistums und der Stadt Hildesheim. Der Dom gehört seit 1985 gemeinsam mit der evangelischen St. Michaeliskirche in Hildesheim zum Weltkulturerbe. Das Domfoyer ist täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. In dieser Zeit sind Besichtigungen des Rosenstocks möglich. Dabei gelten die Corona-Hygiene- und Abstandsregeln.

Weitere Informationen Hildesheims "Heiliges Experiment" Alle Informationen zur Wiedereröffnung des Hildesheimer Doms finden Sie hier. Die Feier bildet den Auftakt zum Jubiläumsjahr, mit dem das Bistum seinen 1.200. Geburtstag begeht. mehr Hildesheims tausendjährige Dom-Rose Er ist eines der Wahrzeichen des Hildesheimer Doms und des gesamten Bistums: der tausendjährige Rosenstock. Im Frühsommer zeigt sich die uralte Pflanze in voller Blütenpracht. (29.05.2017) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.06.2021 | 10:30 Uhr