Stand: 17.04.2025 10:20 Uhr Hildesheim: Rettung mit Drehleiter nach Brand in Mehrfamilienhaus

Im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses in Hildesheim hat am Mittwochnachmittag ein Sofa gebrannt. Laut Polizei atmeten sieben Menschen Rauchgase ein und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Zwei Personen wurden über Drehleitern gerettet, eine Person über eine tragbare Leiter, so die Feuerwehr. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Sofa in einer Wohnung auf der Marienburger Höhe in Brand geraten. Die Feuerwehr habe das Möbelstück gelöscht und über den Balkon ins Freie geworfen. Die Polizei hat die betroffene Wohnung beschlagnahmt und ermittelt zur Brandursache. Im Laufe der Löscharbeiten beschwerte sich der Polizei zufolge ein Bewohner lautstark über die Absperrmaßnahmen und wollte in seine Wohnung gehen. Als ihn die Beamten daran hinderten, habe er ordinäre Beschimpfungen ausgestoßen. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Feuerwehr Hildesheim