Stand: 29.08.2023 08:04 Uhr Hildesheim: Radlader überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall mit einem Radlader auf der Marienburger Höhe in Hildesheim ist ein 58-jähriger Mann schwer verletzt worden. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr hatte der Angestellte eines Gartenbaubetriebes am Montagmittag bei Arbeiten auf einem Grundstück die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Radlader überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Der Mann konnte sich anschließend nicht selbstständig befreien. Rettungskräfte sicherten das Baufahrzeug und holten den 58-Jährigen aus dem Radlader. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

