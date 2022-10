Stand: 09.10.2022 15:49 Uhr Hildesheim: Mehrere verbotene "Z"-Symbole in Einum entdeckt

Unbekannte haben im Hildesheimer Stadtteil Einum an mehreren Stellen "Z"-Symbole aufgesprüht. Betroffen sind laut Polizei ein Ortsschild, eine Tafel zum Jubiläum "100 Jahre Einum" und Flächen in der Nähe eines Bahnüberganges. Das "Z" wird von Unterstützern des russischen Präsidenten Wladimir Putin und seines Angriffskriegs auf die Ukraine genutzt und ist in Niedersachsen - sowie mehreren anderen Bundesländern - verboten. Die Zeichen an den Schildern wurden den Angaben zufolge am Freitagabend angebracht, die am Bahnübergang zwischen Einum und Hönnersum wurden am Sonntagmorgen entdeckt - können aber früher aufgesprüht worden sein. Die Polizei hat in beiden Fällen Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (05121) 939-0 entgegen.

