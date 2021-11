Stand: 20.11.2021 11:12 Uhr Hildesheim: Mehrere Bars verstoßen gegen Corona-Regeln

In Hildesheim hat die Polizei bei Kontrollen in Bars diverse Verstöße gegen Corona-Regeln festgestellt. Nach Angaben der Beamten konnten acht Betriebe kein Hygienekonzept vorlegen. Insgesamt seien 277 Gäste in den Bars angetroffen worden, von denen sich 190 nicht zur Kontaktnachverfolgung registriert hätten. Außerdem habe es in allen Betrieben an Desinfektionsmittel gemangelt. Die Beamten leiteten eigenen Angaben zufolge Verfahren gegen sämtliche Betreibenden und mehrere Gäste ein. Zwei Bars mussten schließen, weil sie die Auflagen nicht erfüllen konnten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.11.2021 | 10:00 Uhr