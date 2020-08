Stand: 19.08.2020 15:47 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hildesheim: Maskenstreit in S-Bahn eskaliert

In einer S-Bahn von Hildesheim nach Hannover ist in der Nacht zu Mittwoch ein Maskenstreit eskaliert. Laut Polizei weigerte sich ein 19-Jähriger, seinen Mund-Nasen-Schutz richtig zu tragen. Ein anderer Fahrgast machte den Angaben zufolge ein Foto vom Maskenverweigerer. Der junge Mann habe dann dem 55-Jährigen das Handy aus der Hand geschlagen, so ein Polizeisprecher. Der Ältere habe dem Jüngeren anschließend einen Faustschlag versetzt. Die Polizei holte beide aus der Bahn und leitete Verfahren ein.

