Stand: 07.05.2022 13:21 Uhr Hildesheim: Mann versprüht Reizstoff in Bar mit 50 Gästen

In einer Bar in Hildesheim ist es am frühen Samstagmorgen zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf Reizgas eingesetzt wurde. Wie die Polizei mitteilte, hielten sich rund 50 Gäste in der Bar auf, als ein 28-jähriger Hildesheimer plötzlich unvermittelt Reizstoff im Innenraum der Gaststätte versprühte. Hierdurch sollen nach den Angaben von Zeugen zahlreiche Gäste Reizungen der Atemwege erlitten haben. Zudem mussten Gäste die Bar verlassen. Gegenüber der Polizei gaben sich jedoch bislang keine Geschädigten zu erkennen. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte sich unter der Telefonnummer (05121) 939-0 zu melden.

