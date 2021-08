Stand: 19.08.2021 11:26 Uhr Hildesheim: Mann nach Streit mit Stichverletzung in Klinik

Ein 25 Jahre alter Mann ist durch einen Messerstich in Hildesheim schwer verletzt worden. Der Mann aus Salzgitter war am Mittwoch gegen 21 Uhr mit einem 18 Jahre alten Mann aus Hildesheim aneinander geraten. Während des Streits soll der Jüngere laut Polizei zugestochen haben. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus, Lebensgefahr soll laut Polizei nicht bestanden haben. Beamte ermittelten den mutmaßlichen Täter und nahmen in vorläufig fest, wie die Staatsanwaltschaft Hildesheim am Donnerstag mitteilte.

