Stand: 23.08.2021 19:45 Uhr Hildesheim: Jungen beschießen Frauen mit Softair-Pistole

Zwei Jugendliche sollen in Hildesheim-Ochtersum mehrere Frauen mit einer Softairpistole bedroht und beschossen haben. Zwei Frauen im Alter von 31 und 77 Jahren erlitten Verletzungen im Gesicht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach habe es am Freitag mindestens vier Vorfälle, am Montag mindestens eine Attacke gegeben. Die Jugendlichen im geschätzten Alter zwischen 14 und 17 Jahren seien auf E-Scootern unterwegs gewesen. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich in allen Fällen um dieselben Täter handelt. Es gebe zudem Parallelen zu zwei Taten am 20. Juli, bei denen zwei Jugendliche auf einem E-Scooter zwei Frauen beleidigten und bedrohten. Die Polizei hofft auf Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können.

