Stand: 19.07.2021 16:52 Uhr Hildesheim: Haftstrafen für Drogenhändler

Das Landgericht Hildesheim hat Mitglieder einer Bande von Drogenhändlern zu Haftstrafen verurteilt. Gegen einen der Hauptangeklagten wurden sechseinhalb Jahre Haft verhängt, gegen einen weiteren fünfeinhalb Jahre. Die Richterin hielt dem 25-jährigen Hauptangeklagten zugute, dass er ein Teilgeständnis abgelegt hatte und am letzten Verhandlungstag Reue zeigte. Der Mann hatte sich entschuldigt. Es sei der größte Fehler seines Lebens gewesen, ihm seien auch die Konsequenzen nicht bewusst gewesen. Zwei weitere Angeklagte bekamen Bewährungsstrafen von jeweils eineinhalb Jahren. Die Bande hatte in großem Stil Marihuana von Spanien nach Deutschland geschmuggelt. Dafür hatte sie die Dienste von Lkw-Fahrern in Anspruch genommen und mehrfach zentnerweise Marihuana eingeführt. In einer ehemaligen Gaststätte im Landkreis Holzminden legten sie eine Plantage mit 2.000 Pflanzen an.

