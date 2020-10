Stand: 05.10.2020 14:33 Uhr Hildesheim: Führerloser Bus rollt in Privat-Garten

Bei einem Schulbus-Unfall sind in Hildesheim vier Kinder und eine Lehrerin leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte es zunächst technische Probleme an den Türen gegeben. Als der Fahrer ausstieg, um diese zu überprüfen, rollte der Bus plötzlich los. Das Fahrzeug touchierte einen Baum, eine Laterne und blieb schließlich nach etwa 100 Metern auf einem Privat-Grundstück stehen. Experten suchten nun nach der genauen Unfall-Ursache, so ein Polizei-Sprecher.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.10.2020 | 14:30 Uhr