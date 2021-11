Stand: 15.11.2021 09:31 Uhr Hildesheim: Feuerwehr rettet 19 Mieter aus brennendem Haus

Feuerwehrleute haben am Sonntagabend 19 Menschen aus einem Mehrfamilienhaus in Hildesheim gerettet. In der Küche eines Mieters war Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 56-Jähriger zunächst erfolglos versucht, die Flammen selbst zu löschen. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Nach Angaben der Polizei soll die Wohnung stark vermüllt gewesen sein. Der 56-Jährige wurde übergangsweise in einer städtischen Wohneinrichtung untergebracht. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.

