Hildesheim: Diebe haben es auf DHL-Packstationen abgesehen

In den vergangenen Tagen haben unbekannte Täter an drei DHL Packstationen in Hildesheim versucht, Schließfächer aufzubrechen. Betroffen waren Standorte in der Senkingstraße, am Sachsenring sowie in der Siemensstraße. Allein bei einer Packstation sollen die Unbekannten versucht haben, mehr als 50 Fächer gewaltsam zu öffnen. Die Polizei sicherte zahlreiche Aufbruchspuren. In einem anderen Fall hatten die Täter Erfolg und stahlen den Inhalt von mindestens einem Paket. Am dritten Tatort knackten sie ebenfalls ein Paketfach. Bislang ist aber unklar, ob sie auch dort etwas erbeuteten. Die Ermittler halten es für wahrscheinlich, dass die Vorfälle zusammenhängen und dass die Aufbruchsversuche möglicherweise von denselben Tätern begangen wurden. Die Polizei Hildesheim bittet Zeugen um Hinweise.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.01.2023 | 08:30 Uhr