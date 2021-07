Stand: 13.07.2021 08:55 Uhr Hildesheim: Bussard attackiert Jogger

In Hildesheim ist erneut ein Jogger von einem Bussard angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 45-Jährige beim Joggen im Waldgebiet Steinberg am Kopf verletzt. Der Mann musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. In dem Wald wurden schon mehrfach Jogger von Greifvögeln attackiert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.07.2021 | 07:30 Uhr